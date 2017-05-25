Citizen Lab.: Хакеры фальсифицировали документы для дискредитации критиков российской власти

Правозащитная организация Citizen Lab. опубликовала доклад, в котором говорится, что хакеры намеренно подтасовали украденные документы, а после использовали их, чтобы дискредитировать критиков российской власти в самой стране и за рубежом, а также «доказать» связь российских оппозиционеров с американскими властями. Как подчеркивает Financial Times, утечка была срежиссирована специально для российской аудитории.

Как отмечается в докладе, в октябре 2016 г. журналист Дэвид Сеттер, известный свой критической позицией по отношению к Кремлю, стал жертвой фишинговой атаки. Украденные у него документы были изменены, а после «слиты» в блог CyberBerkut. Информация давала представление, что антикоррупционная деятельность российских активистов, в том числе Алексея Навального, ведется по заказу Запада, а в российских СМИ ведется кампания по расшатыванию политической ситуации, чтобы начать «цветную революцию» в стране.

По словам авторов доклада, взлом Сеттера является лишь одним эпизодом из масштабной хакерской атаки, целями которой стали более 200 человек в 39 странах.

По оценке ThreatConnect, почту Сеттера удалось взломать благодаря ссылке, похожей на дискредитированную ссылку, которую получила исследовательская группа Bellingcat. Вероятно, за атакой стоит хакерская группа «APT 28» (или «Fancy Bear»), которую связывают с российскими спецслужбами. Citizen Lab. подчеркивает, что у нее нет очевидных доказательств, что хакерские атаки были связаны с российским правительством.