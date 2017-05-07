WikiLeaks нашла российский след в утекших из штаба Макрона данных

Организация WikiLeaks обнаружила в данных, утекших в результате хакерской атаки из штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона, упоминание сотрудника российской компании.

«Имя сотрудника подрядчика в сфере российской госбезопасности “Эврика” появляется девять раз в метаданных из утекшего архива “xls_cendric.rar”», — говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

К сообщению прикреплена таблица с данными, в которой фигурирует Рошка Георгий Петрович.

Документы и фотографии, полученные хакерами из электронной почты штаба Макрона, были опубликованы на сайте WikiLeaks. Власти призвали СМИ не публиковать эти материалы.