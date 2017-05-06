Французским СМИ рекомендовали не публиковать утечки из штаба Макрона

Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями на выборах президента Франции рекомендовала средствам массовой информации не публиковать материалы, которые появились в результате утечки данных из предвыборного штаба Эмманюэля Макрона.

В комиссии напомнили, что часть информации может оказаться фальшивой, а публикация недостоверных сведений может повлечь за собой уголовную ответственность. Также в комиссии отметили, что «в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования». Кроме того, во Франции продолжаются «дни тишины» перед вторым туром президентских выборов.

Документы и фотографии, полученные хакерами из электронной почты штаба Макрона, были опубликованы на сайте WikiLeaks. В организации отметили, что утечка данных может быть использована для «повышения враждебности» по отношению к России.