Новым президентом Франции наверняка станет Эммануэль Макрон

Во второй тур выборов президента Франции вышли центрист Эммануэль Макрон (23,75% голосов) и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен (21,53%). Четыре фаворита до самого конца гонки шли с минимальным отрывом, впервые за 60 лет во второй тур не вышел ни один из представителей системных партий. Кандидат от республиканцев Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон уже призвали своих избирателей голосовать за Макрона, крайне левый Жан-Люк Меланшон никого открыто не поддержал. Второй тур запланирован на 7 мая, а выборы в парламент пройдут через месяц после этого.

Оба кандидата не могут похвастаться большим государственным опытом. Ле Пен никогда не занимала постов в правительстве. В 2002 г. на президентских выборах ее отец Жан-Мари Ле Пен прошел во второй тур, где потерпел сокрушительное поражение от Жака Ширака. Тогда широкий спектр политиков тоже призывал объединиться против лидера «Национального фронта». Макрон был министром экономики и финансов в правительстве Франсуа Олланда, но затем покинул партию социалистов и в прошлом году образовал собственную партию «Вперед».

Ле Пен не победит во втором туре, ведь ее электорат статичен и резервов для его наращивания у нее нет, а невыход в финал правого Фийона и крайне левого Меланшона оставили Макрону огромный свободный пласт избирателей, считает исследователь университета Science Po Антуан Жарден. По его словам, в лагере Ле Пен состоят не только националисты, но и значительная часть беднеющих синих воротничков, но большинство тех, кто потенциально мог за нее проголосовать во втором туре – например, протестные избиратели Меланшона, – скорее всего воздержатся. «Однако с большой долей вероятности Ле Пен число своих избирателей во втором туре увеличит. Если явка будет невысокой, то Ле Пен возьмет новую планку, которая даст ей контроль над оппозицией на парламентских выборах в июне», – считает Жарден.

Невыход во второй тур кандидатов от двух системных партий беспрецедентен, а деление на левых и правых себя уже изжило, убежден профессор Высшей школы коммерции HEC в Париже Жереми Гез. Программа Макрона не очень детализирована и особый интерес вызывает его экономическая линия, где он выделяет два приоритета – образование и рынок труда, поясняет эксперт: «Какая экономика нам нужна – открытая или протекционистская? Именно в этом и состоит экономическая дилемма Франции сегодня. Макрон определенно ратует за первый вариант – давайте перестанем защищать рабочие места, которые были у нас вчера, и сосредоточимся на экономике, которая у нас будет завтра, и развитии навыков, которые помогут нашей конкурентоспособности. Другими словами, это антоним популистскому лозунгу «Вернем работу домой», который мы так часто слышим в последнее время по всему миру». Какими именно инструментами для воплощения своих идей воспользуется Макрон, говорить рано, ведь он кандидат несистемный, а на большинство в парламенте его партия рассчитывать не может, считает Гез: «Мы сейчас в неизведанных водах, и Макрону необходим недюжинный навык навигации, чтобы сформировать коалицию».

Оценить перспективы партии Макрона трудно, ведь республиканцы сделают максимум, чтобы компенсировать поражение Фийона, говорит Жарден. Макрону для проведения своей линии понадобится широкая поддержка центра и левых, и тут могут помочь социалисты, чей кандидат Бенуа Амон стал главным лузером, – таким образом они смогут эту темную страницу перевернуть. Победа Макрона увеличит необходимость создания широкой парламентской коалиции, заключает Жарден.