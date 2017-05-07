Во Франции проходит второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал во Франции. Французы выбирают между лидерами партии «Национальный фронт» и движения «Вперед!» Марин Ле Пен и Эмманюэлем Макроном.

Избирательные участки будут открыты до 19.00 по местному времени (20.00 мск), в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше. Голосование на заморских территориях Франции началось 6 мая, в субботу проголосовали жители Гваделупы, Гвианы и Сен-Мартена.

Во Франции действует запрет на публикацию предварительных результатов голосования до закрытия избирательных участков. За нарушение предусмотрен штраф в размере 75 000 евро.

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