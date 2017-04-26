Марин Ле Пен предрекают поражение во втором туре выборов во Франции

Во вторник лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что временно покидает пост главы партии для того, чтобы стать настоящим президентским кандидатом и объединить всех французов. Ле Пен, набрав в воскресенье 21,53% голосов, прошла во второй тур выборов президента Франции вместе с центристом Эммануэлем Макроном (23,75% голосов). Второй тур запланирован на 7 мая, а выборы в парламент пройдут через месяц после этого. Воскресный опрос социологической компании Ipsos показал, что во втором туре Макрон получит 62% против 38% у Ле Пен. В сценариях, проводимых до первого тура, Ле Пен проигрывала всем кандидатам. Эти данные напоминают президентские выборы 2002 г., когда Жан-Мари Ле Пен, отец кандидата в президенты, прошел во второй тур, в котором истеблишмент призвал объединиться против лидера «Национального фронта», и Ле Пен потерпел сокрушительное поражение от Жака Ширака. «Европа в восторге, рынки успокоены, французский истеблишмент убежден, что Ле Пен президентское кресло не займет. Однако «Национальный фронт» все-таки видит для себя тропинку к победе 7 мая», – пишет Financial Times. «Второе место Ле Пен в первом туре, безусловно, шаг вперед в ее многолетних попытках ребрендинга «Национального фронта», который строился в ксенофобском и антисемитском духе ее отца», – считает The Wall Street Journal.

Ле Пен за последние шесть лет смогла расширить свой электорат за счет синих воротничков, однако они не стоят за нее стеной, считает исследователь университета Science Po Антуан Жарден: «Именно среди них много воздержавшихся, но те, кто все-таки идет на участки, отдают голоса Ле Пен. Протестные избиратели крайне левого Меланшона могут также воздержаться, но даже это сыграет на руку Ле Пен. Среди правых от электората Франсуа Фийона к Ле Пен уйдет небольшая часть, прежде всего очень консервативные католики». Низкая явка избирателей и ошибки Макрона в эти две недели могут сыграть в пользу Ле Пен, считает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов: «На дебатах перед первым туром она выступала сильно лучше Макрона, а в своей кампании он сделал пару осечек, которые подрезали ему рейтинг, когда, например, осудил колониализм Франции или сказал, что французской культуры нет. Но Макрон учится на своих ошибках. Ле Пен может получить неплохой процент и навязать Макрону хорошую борьбу, даже если ее шансы на победу и невысоки».