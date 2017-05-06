Олланд пообещал принять меры после хакерской атаки на штаб Макрона

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что хакерская атака на предвыборный штаб кандидата от движения «Вперед!» Эмманюэля Макрона не останется без ответа. «Ничто не останется без ответа», — сказал Олланд. Он отметил, что власти осознавали наличие риска подобных кибератак.

Документы и фотографии, полученные хакерами из электронной почты штаба Макрона, были опубликованы на сайте WikiLeaks. В организации отметили, что утечка данных может быть использована для «повышения враждебности» по отношению к России.

Власти призвали французские средства массовой информации не публиковать материалы, которые появились в результате утечки, напомнив, что за распространение ложных сведений может последовать уголовная ответственность.