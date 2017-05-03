Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» останется под арестом до 8 июля

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву на два месяца - до 8 июля, передает корреспондент «Интерфакса».

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, согласно которому необходимость продления срока содержания Аникеева под стражей более полугода обуславливается сложностью и особой важностью уголовного дела, фигурантом которого он является. По мнению следствия, обвиняемый может скрыться от суда, так как длительное время проживал за границей и имеет вид на жительство в другом государстве.

Адвокат Аникеева Хазред Бижоев заявил, что защита считает необоснованным ходатайство следствия: «Аникеев полностью признал вину и полностью выполнил досудебное соглашение». По его словам, вид на жительство Аникеева в другом государстве закончился, так же как и срок действия его заграничного паспорта. Бижоев также добавил, что его подзащитный ограничен в возможности знакомиться с материалами уголовного дела, так как доступ в сизо «Лефортово», где он содержится, затруднен для адвокатов.

Трое участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» – Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов - были арестованы Лефортовским судом в декабре 2016 г. Аникеев и Тепляков признали вину. Хакеры обвиняются в том, что украли и опубликовали переписку высокопоставленных российских чиновников. Среди возможных потерпевших от действий группы РБК называло пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Наталью Тимакову и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко.