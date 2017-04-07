Помощник Путина и Киселев признаны потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая»

Потерпевшими по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» признаны помощник президента России Андрей Белоусов и гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с делом.

Как сообщала защита главного фигуранта, лидера хакерской группы Владимира Аникеева, следствие предъявило ему в окончательной редакции шесть эпизодов взлома почты.

«В деле содержатся следующие эпизоды взлома почты: Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра России), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова», — сказал собеседник агентства.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу. Все остальные указанные лица, по его словам, получили статус потерпевших.

Сейчас в деле «Шалтай-Болтая» трое арестованных — Владимир Аникеев, Александр Филинов и Константин Тепляков. Они обвиняются в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272 УК), за что они могут получить до пяти лет лишения свободы. Также им может быть предъявлено обвинение и по статьям «вымогательство» (ст. 163 УК), предполагающее до 15 лет лишения свободы, и «организация преступного сообщества» (ст. 210 УК) – до 20 лет. Это связано с получением новых доказательств преступной деятельности хакеров, говорит собеседник издания.

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев заключил сделку со следствием. По словам его адвоката, Аникеев будет просить о рассмотрении дела в особом порядке, что предполагается законодательством при заключении досудебного соглашения. Если суд согласится рассмотреть дело в особом порядке (без исследования доказательств по делу), Аникееву по закону не может быть назначено наказание свыше двух третей от максимальной санкции.

В 2015 г. на сайте «Международной биржи информации» «Шалтай-Болтай» выложил, якобы, частную переписку Тимаковой за 150 биткоинов, на тот момент $35 000. Прокопенко пострадал от хакеров в конце 2014 г., когда был опубликован снимок бывшего пресс-секретаря околокремлевского движения «Наши» Кристины Потупчик в его кабинете с набитой деньгами сумкой. В 2016 г.в руки хакеров попала переписка Киселева, в том числе по проекту «Россия сегодня».