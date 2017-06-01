Французские власти не нашли следов атаки хакеров из России на штаб Макрона

Управление по информационной безопасности правительства Франции не выявило никакого «российского следа» в кибератаке на предвыборную кампанию Эммануэля Макрона.

«Свидетельств причастности группы российских хакеров к атаке на предвыборную кампанию Эммануэля Макрона нет», - сообщил в интервью агентству Associated Press руководитель этого ведомства Гийом Пупар.

По его словам, эта атака была «настолько непримечательной и простой, что ее мог совершить практически любой».

«Мы можем представить себе, что (эту атаку) мог осуществить одиночка, из какой угодно страны», - отметил Пупар.

Эксперты Управления по информационной безопасности правительства Франции зафиксировали кражу документов с серверов предвыборного штаба Макрона 5 мая за несколько часов до завершения предвыборной гонки.