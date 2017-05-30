Кадыров предложил Меркель и Макрону посетить Чечню для поисков истины

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель в Чечню для «поисков истины». Он написал в Telegram, что «не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией». Европейским лидерам и всем, кто отстаивает «интересы не своих стран», он адресовал цитату из Александра Грибоедова о неуместности рабского подражания Франции.

Макрон на пресс-конференции в Версале 29 мая после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что RT и Sputnik не отвечают стандартам журналистики, являясь орудиями распространения клеветы и пропаганды, и именно поэтому они не получили аккредитации в его избирательном штабе. Так он ответил на вопрос журналистки RT.

На этой же пресс-конференции президент Франции, комментируя переговоры, особое внимание уделил соблюдению прав меньшинств в России, особенно прав ЛГБТ в Чечне. «Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», – заявил Макрон. По его словам, Путин ему сказал, что «несколько раз принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне, для того чтобы полностью узнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию».

В начале мая эту тему с Путиным обсуждала канцлер Германии Ангела Меркель. Она попросила российского президента «оказать влияние» для сохранения прав меньшинств в регионе.