В парламенте Чечни прокомментировали доклад HRW об участии Даудова в преследовании геев

Представитель секретариата чеченского парламента Делимхан Джамалдинов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что спикер Магомед Даудов не будет комментировать доклад Human Rights Watch (HRW). «Это не серьёзный вопрос, чтобы обсуждать его. СМИ пишут всё, что угодно, и если на всё реагировать – плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты», – заявил Джамалдинов.

Ранее правозащитная организация HRW опубликовала доклад о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Собеседники организации из числа задержанных по подозрению в гомосексуальности утверждают, что Даудов знал о происходящих «зачистках», а также о том, что он лично приезжал в места содержания под стражей в Аргуне и Грозном. «Представляется, что Даудов играл ключевую роль в организации «зачистки» республики от геев», отмечают правозащитники. Еще двое бывших задержанных сообщили HRW, что Даудов лично наблюдал за избиением и унижением геев, «сопровождая это своими собственными оскорбительными ремарками».

Первым о преследовании геев в Чечне сообщила «Новая газета», издание также писало, что Даудов неоднократно приезжал в незаконное место содержания в Аргуне.

В начале мая омбудсмен Татьяна Москалькова обсудила с Владимиром Путиным публикацию издания, президент пообещал ей обсудить с генпрокурором и министром внутренних дел ситуацию по «известной информации или по слухам» о положении сексуальных меньшинств на Северном Кавказе. Содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне пообещал и Рамзан Кадыров.

16 мая Москалькова направила в СКР информацию «Новой газеты» с личными данными рассказавших о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества.