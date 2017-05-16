Москалькова направила в СКР данные «Новой газеты» о преследовании геев в Чечне

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что направила в Следственный комитет России информацию «Новой газеты» с личными данными представителей ЛГБТ-сообщества, якобы подвергнутых преследованию в Чечне.

«Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от "Новой газеты" и направила на рассмотрение на имя Александра Ивановича Бастрыкина, председателя Следственного комитета», – приводит «Интерфакс» ее слова, добавив, что срок рассмотрения ее запроса еще не истек. Москалькова пояснила, что полученная от издания информация касается людей, место нахождения которых неизвестно, и предполагается, что они могли быть убиты.

«Я готова принять любого, кто хотел бы защиты и официального расследования, и помочь в отношении этих людей установить меры государственной защиты и конфиденциальности», – добавила она.

По ее словам, вопрос не в сексуальной ориентации этих людей, а в том, что «никто и ни при каких условиях не может быть подвергнут насилию, унижению и, тем более, лишению жизни».

Ранее Татьяна Москалькова обсуждала тему преследования гомосексуалистов в Чечне с президентом Владимиром Путиным. Он пообещал Москальковой обсудить эту тему с генпрокурором и министром внутренних дел. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о преследованиях в регионе.