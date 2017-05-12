Суд не стал рассматривать жалобу «Новой газеты» на бездействие СКР после статьи о притеснении геев в Чечне

Басманный суд Москвы отказал «Новой газете» в рассмотрении жалобы на бездействие Следственного комитета России (СКР) по публикации о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. «По мнению заявителя, руководитель СКР обязан был предпринять меры для проверки сведений о совершенном преступлении. Вместе с тем заявителем не представлено сведений о том, проверялся ли им факт дачи поручения председателем ведомства о проверке сообщения о преступлении, распространенного в СМИ», – сообщила «Интерфаксу» представитель суда Юнона Царева.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе встречи рассказала президенту России Владимиру Путину, что в настоящее время занимается проблемой лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав. Президент пообещал обсудить с генпрокурором и главой МВД эту ситуации.