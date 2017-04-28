«Новая газета» пожаловалась в суд на Бастрыкина после статьи о притеснении геев в Чечне

«Новая газета» подала жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие руководителя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Жалоба касается отсутствия реакции и проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в Чечне по отношению к лицам с нетрадиционной ориентацией, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«В суде зарегистрирована жалоба представителя АНО "Новая газета" Сабинина о признании бездействия председателя СК РФ необоснованным и незаконным, выразившееся в отсутствии реакции и проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в Чеченской Республике в отношении представителей лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, о которых сообщалось в статьях "Новой газеты", - пояснила она, добавив, что дата судебного заседания еще не назначена.

1 апреля в «Новой газете» была опубликована статья «Убийство чести». Издание со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших рассказывало о задержаниях и возможных убийствах чеченцев из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.