В Кремле не видят оснований не доверять докладам Кадырова

У Кремля нет оснований подозревать главу Чечни Рамзана Кадырова в том, что мог сообщить президенту Владимиру Путину неверные данные по ситуации с положением лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Как передает ТАСС, это заявил на брифинге 24 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, «до тех пор, пока не будет каких-то персонифицированных заявлений на этот счет (с доказательствами обратного) - не абстрактных, обезличенных, а персонифицированных, мы не имеем никаких оснований не доверять главе республики».

«Новая газета» 1 апреля опубликовала расследование о преследованиях геев в Чечне. По информации издания, лиц, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации, задерживают, пытают и убивают. Расследование газета начала в марте с проверки информации об убийстве известного чеченского телеведущего. После этого в адрес издания стали звучать угрозы, в редакцию пришло два конверта с белым порошком, который после проверки оказался безвредным. «Новая газета» передала информацию о преследуемых в Следственный комитет и пишет, что СКР это проверяет.

19 апреля Кадыров заявил Путину, что статьи о преследовании геев дезинформируют и носят провокационный характер. «Господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного человека фамилию», - цитировал его ТАСС. По его словам, упоминаемый в СМИ якобы убитый человек находится у себя дома. «Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома. Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два-три раза», - отметил Кадыров.

«Новая газета» подчеркивает, что никаких фамилий не публиковала - ни живых, ни убитых людей. «Мы сразу приняли на себя обязательство не предавать публичности персональные данные жертв без их согласия или согласия со стороны родственников. Мы руководствовались принципом «не навреди» и учитывали национальные и религиозные особенности чеченского общества», - объясняет издание. «Человек, имя, фамилию и статус которого Рамзан Кадыров назвал в разговоре с Путиным, действительно упоминался разными нашими источниками в качестве задержанного в рамках антигейской кампании. И тот факт, что Кадыров первым назвал его имя и фамилию, доказывает высокую информированность главы Чечни о данной ситуации. Но он никак не мог узнать имя этого человека из публикаций «Новой газеты». В публичном пространстве оно вообще нигде не фигурировало», - утверждает газета.