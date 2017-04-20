Москалькова усомнилась в достоверности заявлений о преследованиях геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности заявлений о пропаже гомосексуалистов в Чечне. «У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложный донос. И здесь нужно до конца доводить… Я еще не готова сделать сегодня эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?» – сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, дальнейшей проверке мешает отсутствие имен возможных пострадавших. Москалькова добавила, что уже отправила запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет России, МВД и прокуратуру Чечни. Ни в одном из ведомств не зарегистрировано ни одного такого преступления.

«Я беседовала с инициаторами, они говорят: боятся. Было указано по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в г. Аргуне, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол – не соответствует действительности», – сказала Москалькова.

О задержании и убийствах жителей Чечни с нетрадиционной сексуальной ориентацией сообщила «Новая газета». По данным издания, задержано уже более 100 мужчин, как минимум трое погибли. 17 апреля прокуратура Чечни начала проверку этой информации. Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике.