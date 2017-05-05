Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств. Он подчеркнул, что в «чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией», а народ республики живет по правилам, «которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми».

«У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идет о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе», – добавил руководитель региона. По его словам, власти и правозащитники республики просили сообщать о притеснениях и применении насилия, однако таковых не было.

Ранее сегодня президент Владимир Путин встретился с омбудсменом Татьяной Москальковой. Он пообещал обсудить с генпрокурором и главой МВД положение гомосексуалистов на Северном Кавказе.

Публичное обсуждение притеснений геев в Чечне началось после публикации «Новой газеты». По информации издания, лиц, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации, задерживают, пытают и убивают. Расследование газета начала в марте с проверки информации об убийстве известного чеченского телеведущего.