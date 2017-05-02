Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с преследованием геев в Чечне

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав гомосексуалистов в Чечне.

«Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», - сказала Меркель во вторник на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с Путиным. По ее словам, то же касается и организации «Свидетели Иеговы».

1 апреля в «Новой газете» была опубликована статья «Убийство чести». Издание со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших рассказывало о задержаниях и возможных убийствах чеченцев из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже газета опубликовала еще несколько статей о преследовании геев в Чечне.

После этого в адрес издания стали звучать угрозы, в редакцию пришло два конверта с белым порошком, который после проверки оказался безвредным. «Новая газета» передала информацию о преследуемых в Следственный комитет.