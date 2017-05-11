В Москве задержаны активисты, несшие в Генпрокуратуру петицию в защиту геев

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы пятерых активистов движения «Открытая Россия», которые несли в Генеральную прокуратуру обращения с требованием расследовать сообщения о притеснении геев в Чечне. «Нас пять человек, мы несли подписи и обращения в Генпрокуратуру с требованием расследовать преступления в Чечне. Нам этого сделать не дали, нас задержали и доставили в ОВД «Тверское», – сообщил один из задержанных – Никита Сафронов.

По его словам, полиция посчитала, что активисты проводят несанкционированную акцию. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств. Он подчеркнул, что в «чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией», а народ республики живет по правилам, «которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми».