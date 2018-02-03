YouTube будет отмечать видео финансируемых государством СМИ

Для большинства YouTube — место, где можно быстро посмотреть интересные видео. Но по мере того как ресурс становится старше, он все больше тяготеет к медиа Jenny Tobien

Видеохостинг YouTube будет отмечать авторов контента, которые получают государственное финансирование. В первую очередь речь идет об официальных аккаунтах новостных телеканалов. Сначала функция будет доступна только в США. В дальнейшем YouTube обещает улучшить и расширить ее.

«Главной целью в 2018 г. является обеспечение во всем мире большей прозрачности для создателей, рекламодателей и пользователей... С сегодняшнего дня мы начнем публиковать уведомления под видео, которые в той или иной мере были профинансированы государством или общественными организациями», – говорится в сообщении компании.

Уведомление будет отображаться под видео, над его названием и включать ссылку на страницу в «Википедии», где пользователи смогут больше узнать о телекомпании, которая является автором контента.

«Наша цель – вооружить пользователей дополнительной информацией, чтобы помочь им лучше понимать источники новостного контента, который они выбирают для просмотра на YouTube», – говорится в сообщении компании.

В прошлом году YouTube запустил сервис срочных новостей, доступный для зарегистрированных в Google пользователей. В июне 2017 г. видеохостинг заявлял, что ежемесячная аудитория зарегистрированных пользователей сервиса составляет 1,5 млрд человек.

Для большинства YouTube — это место, где можно быстро посмотреть интересные видео. Но по мере того как ресурс становится старше, он все больше тяготеет к медиа, отмечал Techcrunch.

В ноябре 2017 г. представители Facebook, Twitter и Google (материнская компания YouTube), выступая в сенате США, признали уязвимость перед пропагандой. При этом соцсети не поддержали законопроект об обязательном раскрытии заказчиков политической рекламы.