YouTube запускает раздел срочных новостей

Платформа постепенно переходит от чисто пользовательских видео к медиаконтенту

В июне этого года YouTube заявлял, что ежемесячная аудитория зарегистрированных пользователей сервиса составляет 1,5 млрд человек Евгений Разумный / Ведомости

YouTube начал показывать части пользователей специальный раздел «Срочные новости», сообщают Techcrunch и The Verge. Таким образом компания продолжает настраивать плейлисты для тех, кто имеет зарегистрированный аккаунт в Google.

Пока непонятно, каким образом Google отбирает новости для этой страницы - по рейтингу или вручную.

Для большинства пользователей YouTube — это место, где можно быстро посмотреть интересные видео. Но по мере того, как ресурс становится старше, он все больше тяготеет к медиа, пишет Techcrunch, а свободную нишу пользовательских видео занимают теперь Facebook и Twitter.

В июне этого года YouTube заявлял, что ежемесячная аудитория зарегистрированных пользователей сервиса составляет 1,5 млрд человек.

Запуск рубрики «Срочные новости» может привести к созданию партнерских проектов Google с различными крупными каналами новостей.

По данным Techcrunch, создание такой единой платформы дает Google большое преимущество перед другими сервисами.