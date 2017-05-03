«Яндекс.Музыка» хочет стать похожей на Youtube и «В контакте»

Пользователи «Яндекс.Музыки» с сегодняшнего дня могут сами загружать на страницы сервиса песни и альбомы различных исполнителей, следует из сообщения «Яндекса». Они смогут добавлять музыку в личную коллекцию и делиться ею с другими слушателями. Похожая модель загрузки контента есть у других сервисов, например, у Youtube.

Необходимость такого нововведения представитель «Яндекса» объясняет желанием пополнить каталог «Яндекс.Музыки» контентом, которого нет у партнеров сервиса – крупных издателей музыки. По оценке «Яндекса», его стриминговый сервис покрывает около 85% всех музыкальных запросов пользователей. Но некоторых треков нет у партнеров, а они интересны пользователям, объясняет компания.

«Начинающие артисты не всегда готовы озаботиться оформлением прав на свою музыку и работать с дистрибьютерами, они собирают вокруг себя аудиторию ценителей и делятся своей музыкой в социальных сетях», говорится в сообщении «Яндекса». Или, например, сами пользователи покупают отдельные песни и альбомы на других сервисах и хотят их добавить к себе в «Яндекс.Музыку».

Загружать музыку и видео могут пользователи таких крупных сервисов как Youtube, Soundcloud, «В контакте». Но у всех этих сервисов были большие проблемы с правообладателями, обвинявшими компании в пиратстве. Google, владеющий Youtube, был вынужден внедрить на видеохостинге систему распознавания пиратского контента (Content ID) и начать платить отчисления правообладателям. Однако артисты и музыкальные мейджоры до сих пор недовольны небольшими суммами, которые платит им Youtube. Договориться с правообладателями пришлось и Soundcloud, и «В контакте».

«Яндекс» не согласовывал это нововведение с правообладателями, и мы категорически против», говорит гендиректор Warner Music Russia (один из трех крупнейших мировых музыкальных лейблов вместе с Sony и Universal – «Ведомости») Александр Блинов. К сожалению «Яндекс» встает на путь массового нарушения авторских и смежных прав и перекладывания ответственности на пользователей, в то время как другие компании понимают бесперспективность подобных действий и трансформируют свои музыкальные сервисы», заключает он.

Для правообладателей это лишняя головная боль, добавляет источник в крупной звукозаписывающей компании: им придется постоянно отслеживать, не нарушаются ли их права. Кроме того, музыкантов ждут большие проблемы, если, например, в интернет раньше времени утечет их альбом и будет распространяться через один из крупнейших музыкальных сервисов», считает он.

Битва за «В контакте» В прошлом году правообладателям удалось добиться легализации музыки в социальной сети «В контакте», которую они много лет подряд называли главным источником пиратства в рунете. Mail.ru Group (владеет 100% соцсети) договорилась с Warner Music, Sony Music, Universal Music и другими правообладателями и теперь платит им около $8 млн в год отчислений за использование их музыки в соцсети.

Представитель «Яндекса» говорит, что компания предусмотрела систему защиты контента. В том случае, если пользователь загрузит трек, который принадлежит музыкальным издательствам-партнерам «Яндекс.Музыки», то за его прослушивания будут идти отчисления правообладателям – это не будет зависеть от того, с какой подписью будет загружен трек и в каком качестве. Сервис будет сканировать загружаемые файлы и включать статистику о прослушиваниях этих файлов в отчеты правообладаталей.

Кроме того, «Яндекс» создал свою систему распознавания контента, аналогичную технологии Content ID у Youtube. «Технология производит сканирование аудиофайлов и создает уникальный отпечаток каждой фонограммы. В момент загрузки файла пользователем система будет сканировать его и сравнивать с базой отпечатков, имеющейся в нашем распоряжении, сообщает «Яндекс»: если загружается контент, которого нет в базе, по жалобе правообладателя общий доступ к нему блокируется до выяснения обстоятельств».