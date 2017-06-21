Интернет и digital
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: YouTube возвращает рекламу

YouTube пытается вернуть рекламодателей

Многие из них отказались рекламироваться на сервисе из-за появления их объявлений в оскорбительных видео Технологии

YouTube смог вернуть часть крупных рекламодателей, ранее отказавшихся от сотрудничества с сервисом, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Произошло это после скандала в марте этого года: многие бренды сняли рекламу с YouTube из-за ее возможного соседства с оскорбительным и даже экстремистским контентом.

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