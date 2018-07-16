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Трамп назвал встречу с Путиным тет-а-тет «хорошим началом для всех»

После продлившейся 2 часа 10 минут встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа американский президент заявил, что это хорошее начало для всех.

«Думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех», – сказал Трамп в начале рабочего завтрака делегаций России и США. Пресса была допущена только на первые 20 секунд встречи в расширенном составе для фотографирования.

Российскую сторону на рабочем завтраке представляют кроме Путина министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в США Антонов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. С американской стороны – госсекретарь Майкл Помпео, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, спецпомощник президента США по России Фиона Хилл, посол США в России Джон Хантсман.

После встречи в расширенном составе состоится совместная пресс-конференция президентов Путина и Трампа.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки