В Свердловской области ликвидировали открытое горение после схода вагонов
В Свердловской области потушили открытое горение, возникшее после схода вагонов грузового поезда. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу регионального управления МЧС.
«В 12:44 (10:44 мск) ликвидация открытого горения», – завило ведомство.
26 октября в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, после чего загорелись семь цистерн. В результате происшествия никто не пострадал, движение на участке приостановлено. К ликвидации последствий привлекли 106 человек и 31 единицу техники, в том числе силы МЧС – 58 сотрудников и 20 единиц техники. На месте также работают пожарные и восстановительные поезда.
25 сентября на перегоне Рачейка – Балашейка Куйбышевской железной дороги (КЖД) «из-за внешнего вмешательства» были повреждены электровоз и первый вагон пассажирского поезда № 66 Москва – Тольятти, пострадал машинист. Движение поездов на перегоне временно приостанавливали.
6 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Чертковском районе локомотив поезда получил повреждения в результате падения обломков БПЛА. Из‑за инцидента были задержаны семь пассажирских составов.