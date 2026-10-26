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В Свердловской области ликвидировали открытое горение после схода вагонов

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Свердловской области потушили открытое горение, возникшее после схода вагонов грузового поезда. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу регионального управления МЧС.

«В 12:44 (10:44 мск) ликвидация открытого горения», – завило ведомство.

26 октября в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, после чего загорелись семь цистерн. В результате происшествия никто не пострадал, движение на участке приостановлено. К ликвидации последствий привлекли 106 человек и 31 единицу техники, в том числе силы МЧС – 58 сотрудников и 20 единиц техники. На месте также работают пожарные и восстановительные поезда. 

25 сентября на перегоне Рачейка – Балашейка Куйбышевской железной дороги (КЖД) «из-за внешнего вмешательства» были повреждены электровоз и первый вагон пассажирского поезда № 66 Москва – Тольятти, пострадал машинист. Движение поездов на перегоне временно приостанавливали. 

6 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Чертковском районе локомотив поезда получил повреждения в результате падения обломков БПЛА. Из‑за инцидента были задержаны семь пассажирских составов.

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