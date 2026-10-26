В Свердловской области ликвидировали открытое горение после схода вагонов

26 октября в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, после чего загорелись семь цистерн. В результате происшествия никто не пострадал, движение на участке приостановлено. К ликвидации последствий привлекли 106 человек и 31 единицу техники, в том числе силы МЧС – 58 сотрудников и 20 единиц техники. На месте также работают пожарные и восстановительные поезда.