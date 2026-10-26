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Что известно о сходе вагонов под Екатеринбургом

Загорелись семь цистерн грузового поезда
Ксения Наумчик
66.mchs.gov.ru
66.mchs.gov.ru

В Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, после чего загорелись семь цистерн, в результате происшествия пострадавших нет. Сход вагонов нарушил габарит соседнего пути, из-за чего движение пришлось остановить. Роспотребнадзор объявил о проверке воздуха на предмет загрязнения.

«Ведомости» собрали главное, что известно о произошедшем.

По данным Свердловской железной дороги (СвЖД), инцидент произошел под Екатеринбургом 26 октября в 01:30 по местному времени (23:30 мск) на перегоне Макарцево – Седельниково участка Решеты – Арамиль.

Как уточнили в МЧС, горящие цистерны расцепили в 04:47 по местному времени. Восстановительный поезд приступил к буксировке 54 неповрежденных огнем вагонов на безопасное расстояние. В СвЖД подчеркнули, что пассажирские поезда по этому участку не ходят.

К ликвидации последствий привлекли 106 человек и 31 единицу техники. На месте также работают пожарные и восстановительные поезда.

Центральное МСУТ СК России начало проверку. На место инцидента выехали следователи и криминалисты. Свердловский транспортный прокурор также выехал на место.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проведение лабораторных исследований качества воздуха.

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