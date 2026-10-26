Что известно о сходе вагонов под Екатеринбургом

Что известно о сходе вагонов под ЕкатеринбургомЗагорелись семь цистерн грузового поезда
В Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, после чего загорелись семь цистерн, в результате происшествия пострадавших нет. Сход вагонов нарушил габарит соседнего пути, из-за чего движение пришлось остановить. Роспотребнадзор объявил о проверке воздуха на предмет загрязнения.
«Ведомости» собрали главное, что известно о произошедшем.
По данным Свердловской железной дороги (СвЖД), инцидент произошел под Екатеринбургом 26 октября в 01:30 по местному времени (23:30 мск) на перегоне Макарцево – Седельниково участка Решеты – Арамиль.
Как уточнили в МЧС, горящие цистерны расцепили в 04:47 по местному времени. Восстановительный поезд приступил к буксировке 54 неповрежденных огнем вагонов на безопасное расстояние. В СвЖД подчеркнули, что пассажирские поезда по этому участку не ходят.
К ликвидации последствий привлекли 106 человек и 31 единицу техники. На месте также работают пожарные и восстановительные поезда.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проведение лабораторных исследований качества воздуха.