Что известно о сходе вагонов под Екатеринбургом

Как уточнили в МЧС, горящие цистерны расцепили в 04:47 по местному времени. Восстановительный поезд приступил к буксировке 54 неповрежденных огнем вагонов на безопасное расстояние. В СвЖД подчеркнули, что пассажирские поезда по этому участку не ходят.