В Свердловской области после схода 20 вагонов загорелись семь цистерн
В Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, после чего загорелись семь цистерн. Никто не пострадал, движение на железнодорожном участке приостановлено. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным Свердловской железной дороги (СвЖД), инцидент произошел 26 октября в 01:30 по местному времени на перегоне Макарцево – Седельниково участка Решеты – Арамиль. Сход вагонов нарушил габарит соседнего пути, из-за чего движение пришлось остановить.
Как уточнили в МЧС, горящие цистерны расцепили в 04:47 по местному времени. Восстановительный поезд приступил к буксировке 54 неповрежденных огнем вагонов на безопасное расстояние.
К ликвидации последствий привлекли 106 человек и 31 единицу техники, в том числе силы МЧС – 58 сотрудников и 20 единиц техники. На месте также работают пожарные и восстановительные поезда. В СвЖД подчеркнули, что пассажирские поезда по этому участку не ходят. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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