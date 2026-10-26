В Свердловской области после схода 20 вагонов загорелись семь цистерн

К ликвидации последствий привлекли 106 человек и 31 единицу техники, в том числе силы МЧС – 58 сотрудников и 20 единиц техники. На месте также работают пожарные и восстановительные поезда. В СвЖД подчеркнули, что пассажирские поезда по этому участку не ходят. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.