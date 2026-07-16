Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае

Поезда №1 Владивосток – Москва, №85 Серов – Москва проедут по скорректированному маршруту через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут по станции Пермь. Поезда №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, №2 Москва – Владивосток и №802 Пермь – Екатеринбург отправятся через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург. Пассажиров составов, задерживающихся более четырех часов, обеспечат питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.