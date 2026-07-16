Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае
Шесть вагонов и одна секция локомотива грузового поезда (груз – глинозем) сошли с рельсов на двухпутном электрифицированном участке Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги (СвЖД). Обошлось без пострадавших, говорится в сообщении СвЖД в мессенджере Max.
Инцидент произошел в 23:31 мск 15 июля. К месту направили восстановительную техника. Обстоятельства случившегося уточняются.
Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщает, что в связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть – Шумково пути следования задерживаются пассажирские поезда. Так, поезда №73 Тюмень – Санкт-Петербург, №69 Чита – Москва, №149 Челябинск – Санкт-Петербург, №109 Новый Уренгой – Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут по станции Пермь.
Поезда №1 Владивосток – Москва, №85 Серов – Москва проедут по скорректированному маршруту через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут по станции Пермь. Поезда №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, №2 Москва – Владивосток и №802 Пермь – Екатеринбург отправятся через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург. Пассажиров составов, задерживающихся более четырех часов, обеспечат питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.