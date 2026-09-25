Машинист пострадал от повреждения поезда на КЖД

13 мая в Яковлевском округе Белгородской области сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту Белгород – Томаровка. Причиной стало отсутствие около 2 м железнодорожного полотна. Машинист был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу части одного из вагонов с рельсов. В этом вагоне были 15 человек. Одна пассажирка получила ранение.