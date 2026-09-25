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Машинист пострадал от повреждения поезда на КЖД

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На перегоне Рачейка – Балашейка Куйбышевской железной дороги (КЖД) «из-за внешнего вмешательства» повреждены электровоз и первый вагон пассажирского поезда № 66 Москва – Тольятти. Об этом сообщили в КЖД.

Инцидент произошел в 06:03 мск на участке Новообразцовое – Инза. Схода с рельсов не произошло. По предварительной информации, травмы получил машинист, среди пассажиров пострадавших нет.

Движение поездов на перегоне временно приостановлено. На месте происшествия работают оперативные службы.

Из-за происшествия задерживаются пассажирские поезда № 16 Москва – Самара и № 10 Москва – Самара.

6 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Чертковском районе локомотив поезда получил повреждения в результате падения обломков БПЛА. Из‑за инцидента были задержаны семь пассажирских составов.

16 июля шесть вагонов и одна секция локомотива поезда с глиноземом сошли с рельсов на Свердловской железной дороге. Обошлось без пострадавших.

13 мая в Яковлевском округе Белгородской области сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту Белгород – Томаровка. Причиной стало отсутствие около 2 м железнодорожного полотна. Машинист был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу части одного из вагонов с рельсов. В этом вагоне были 15 человек. Одна пассажирка получила ранение.

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