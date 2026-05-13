Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,785-0,59%LIFE2,865-0,69%MGTS1 080+0,37%IMOEX2 687,88-0,08%RTSI1 147,54-0,08%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,31+0,01%
Главная / Общество /

Что известно о сходе электропоезда с рельсов в Белгородской области

Прокуратура начала проверку по факту ЧП
Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Утром 13 мая в Яковлевском округе Белгородской области электропоезд, следовавший по маршруту Белгород – Томаровка, сошел с рельсов. «Ведомости» собрали все, что известно к настоящему моменту о чрезвычайном происшествии.

По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло было быть вызвано детонацией взрывного устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу части одного из вагонов с рельсов.

В этом вагоне находились 15 человек. Одна пассажирка получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу Белгорода.

В РЖД сообщили, что движение поездов на перегоне Разъезд 134 км – Томаровка Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области приостановлено. Для устранения последствий на место направили восстановительный поезд.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода. Белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов в настоящий момент находится на месте происшествия и координирует работу следственных и оперативных органов. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.

С августа 2024 г. в Белгородской области действует режим контртеррористической операции на фоне угроз, исходящих от Украины. Режим ввели для пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.

В июне 2025 г. Гладков сообщил о сходе с рельс тепловоза из-за заложенного под рельсы взрывного устройства. Никто не пострадал, но была повреждена часть железнодорожного полотна. Движение поездов задержали на 2,5 часа. В сентябре 2024 г. локомотив и несколько пустых вагонов грузового состава сошли с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области «в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта». Пострадавших не было.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её