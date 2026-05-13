Что известно о сходе электропоезда с рельсов в Белгородской области

Что известно о сходе электропоезда с рельсов в Белгородской областиПрокуратура начала проверку по факту ЧП
Утром 13 мая в Яковлевском округе Белгородской области электропоезд, следовавший по маршруту Белгород – Томаровка, сошел с рельсов. «Ведомости» собрали все, что известно к настоящему моменту о чрезвычайном происшествии.
По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло было быть вызвано детонацией взрывного устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу части одного из вагонов с рельсов.
В этом вагоне находились 15 человек. Одна пассажирка получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу Белгорода.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода. Белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов в настоящий момент находится на месте происшествия и координирует работу следственных и оперативных органов. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.
С августа 2024 г. в Белгородской области действует режим контртеррористической операции на фоне угроз, исходящих от Украины. Режим ввели для пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.
В июне 2025 г. Гладков сообщил о сходе с рельс тепловоза из-за заложенного под рельсы взрывного устройства. Никто не пострадал, но была повреждена часть железнодорожного полотна. Движение поездов задержали на 2,5 часа. В сентябре 2024 г. локомотив и несколько пустых вагонов грузового состава сошли с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области «в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта». Пострадавших не было.