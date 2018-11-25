Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось

Пресс-служба ФСБ России в Крыму/ТАСС

Хронология событий в Черном море

Утром 25 ноября пресс-служба ВМС Украины сообщили, что два украинских катера – «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» планово переходили из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Однако российские корабли предприняли «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир. Навигация через Керченский пролив регулируется российскими властями, которые, как утверждают в ВМС Украины, накануне получили информацию о передвижении украинских кораблей.

Примерно через час инцидент прокомментировала Федеральная служба безопасности России. В сообщении ведомства говорилось, что два артиллерийских катера и буксира военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и направились в Керченский пролив. Заявки на проход кораблей Украиной поданы не были.

Позже, около 11.30 по московскому времени, Украина отправила в сторону Крымского моста еще два артиллерийских катера, сообщили пресс-служба ВМС страны и крымское погрануправление ФСБ. Катера были остановлены береговой охраной у границы российских территориальных вод в Азовском море.

Около полудня проход судов через Керченский пролив был закрыт. Для этого поперек арки Крымского моста было выставлено судно. Россия направила к мосту штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52 ВКС России, что подтверждается фотографиями и видео, опубликованными сайтами Kerch.net и «Керчь.инфо». Проход под мостом был ненадолго открыт только для российского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» и двух российских артиллерийских катеров проекта 1204.

В течение дня в воскресенья судьбы украинских катеров и буксира была неясна. Однако вечером украинская сторона заявила об обстреле и задержании своих кораблей российскими пограничниками. По данным украинской стороны, пострадали шестеро военнослужащих. В ФСБ подтвердили применение оружия в территориальных водах России против украинских кораблей. Как сообщило ведомство, трем раненым украинским военным оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Возбуждено дело о нарушении российской границы.

Видео инцидента в Черном море

Реакция

Президент Украины Петр Порошенко вечером в воскресенье созвал военный кабинет — орган, включающий руководителей государства и силовых структур. По итогам заседания секретарь Совета национальная безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия предприняла акт военной агрессии и СНБО принял решение рекомендовать Порошенко ввести военное положение. Президент Украины следом заявил, что внес в Верховную раду необходимые документы для введения чрезвычайного положения на 60 дней. Рада должна сегодня одобрить или отклонить идею инициативу Порошенко.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в сообщении в Facebook назвала украинские власти бандитами с большой дороги. «И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — подчеркнула она. Кремль пока не комментировал произошедшее.

На инцидент отреагировали международные организации. Евросоюз заявил, что рассчитывает на восстановление свободного прохода через Керченский пролив. Произошедшее, как считают в ЕС, — подтверждение того, как нестабильность и напряженность неизбежно возрастают в условиях игнорирования основных правил международного сотрудничества. «Строительство Керченского моста было проведено без согласия Украины и стало очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Это — вместе с милитаризацией Азовского моря — привело и к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе», — говорится в сообщении ЕС.

В сообщении НАТО говорится, что альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая права на навигацию в территориальных водах. Альянс призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море в соответствии с международным правом.

У посольства России в Киеве, пишет «Громадське», собрались сотни человек. На территорию дипломатического представительства бросили дымовые шашки, а у входа положили автомобильные покрышки. Одновременно, как сообщил корреспондент «РИА Новости», украинские военные начали массированный обстрел, в том числе тяжелой артиллерией, жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики.