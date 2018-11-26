Порошенко потребовал от России немедленно отпустить задержанных украинских военных

MYKHAILO MARKIV / POOL / EPA / ТАСС

Украинский президент Петр Порошенко потребовал от властей России немедленно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Такое обращение он сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщается на сайте президента.

«Обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна. Украина требует срочно их передать украинской стороне вместе с кораблями», – заявил Порошенко. Он потребовал «в качестве первого шага» деэскалировать ситуацию, сложившуюся в Азовском море, а потом «деэскалировать по другим направлениям». Порошенко отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, яких в порушення міжнародного права брутально було затримано і доля яких невідома. Україна вимагає терміново їх передати українській стороні разом із кораблями. pic.twitter.com/0kJ8JmUpyl — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники задержали три украинских военных корабля — два катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». Они совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, говорилось в сообщении пресс-службы ВМС Украины. Там же уточнялось, что Россия, контролирующая Керченский пролив и знающая о планируемом перемещении кораблей, предприняла «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир. Через час заявление сделала ФСБ России: по ее версии, украинские корабли незаконно пересекли границу России и направились в Керченский пролив, сообщения об их перемещении российские власти не получали.

Вечером в воскресенье Украина сообщила, что корабли были обстреляны российскими пограничниками и шестеро военнослужащих пострадали. ФСБ подтвердила применение оружия и уточнила, что трем раненым украинским военным оказана медицинская помощь. Российская служба также возбудила уголовное дело о нарушении российской границы.

МИД Украины обратился к международным союзникам, призвав ввести новые и усилить существующие санкции «для сдерживания агрессора» и попросив военной помощи. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала украинские власти «бандитами с большой дороги». На момент написания материала Кремль пока не выступил с официальными комментариями.

По информации источников Reuters и «Интерфакса», украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанные в Керченском проливе, доставлены в порт Керчи. На них нет видимых повреждений, уточняет собеседник Reuters.

ФСБ таранит украинский корабль