Трамп заявил, что огорчится, если не договорится с Путиным о прекращении огня

Перед саммитом Трамп подчеркнул, что Москва и Вашингтон ладят и между странами есть взаимное уважение. Он выразил уверенность, что встреча с Путиным может дать результат, и назвал российского президента «умным парнем», который давно занимается политикой. По словам американского лидера, Путин берет с собой на переговоры множество бизнесменов из России и «это отлично».