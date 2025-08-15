Трамп заявил, что огорчится, если не договорится с Путиным о прекращении огня

Трамп заявил, что огорчится, если не договорится с Путиным о прекращении огняАмериканский лидер отметил, что хочет быстрого результата переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчится, если во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже не договорится о прекращении огня на Украине.
«Я хочу быстрого прекращения огня», – сказал он на борту Air Force One по пути в Анкоридж. Трансляцию вел Белый дом.
Переговоры президентов России и США пройдут 15 августа в 22:00 мск (11:00 по местному времени) на базе Эльмендорф-Ричардсон. Ожидается, что главной темой встречи станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговоры могут занять не менее 6–7 часов. По его данным, подписание итоговых документов не планируется. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия рассчитывает на «результативность» встречи Путина и Трампа.
Перед саммитом Трамп подчеркнул, что Москва и Вашингтон ладят и между странами есть взаимное уважение. Он выразил уверенность, что встреча с Путиным может дать результат, и назвал российского президента «умным парнем», который давно занимается политикой. По словам американского лидера, Путин берет с собой на переговоры множество бизнесменов из России и «это отлично».