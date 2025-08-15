Песков: Россия рассчитывает на «результативность» встречи Путина и Трампа

Песков: Россия рассчитывает на «результативность» встречи Путина и ТрампаПереговоры могут занять около 6-7 часов
Российская сторона ожидает, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершатся результативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Результативно», – ответил он на вопрос о том, как должна закончиться встреча.
Представитель Кремля также отметил, что главы государств могут вести обсуждение минимум 6–7 часов. Беседа, по его словам, пройдет в формате тет-а-тет. В ней будут участвовать и помощники президентов.
Основной темой переговоров, как уточнял помощник президента РФ Юрий Ушаков, станет урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, отметил, что стороны обсудят весь спектр отношений, в том числе РФ и США, так как они требуют восстановления. Он подчеркнул, что настроение у российских переговорщиков «боевое».
Встреча президентов пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она начнется около 22:00 мск, по данным Белого дома.