Песков: Россия рассчитывает на «результативность» встречи Путина и Трампа

Основной темой переговоров, как уточнял помощник президента РФ Юрий Ушаков, станет урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, отметил, что стороны обсудят весь спектр отношений, в том числе РФ и США, так как они требуют восстановления. Он подчеркнул, что настроение у российских переговорщиков «боевое».