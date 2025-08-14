Трамп намерен ввести санкции против РФ при неудачном исходе переговоров

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп не хочет вводить новые антироссийские санкции. По ее словам, у американского главы есть множество инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что рассчитывает на дипломатию и переговоры при урегулировании российско-украинского конфликта.