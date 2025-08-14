Газета
Главная / Политика /

Трамп намерен ввести санкции против РФ при неудачном исходе переговоров

Ведомости

Вашингтон введет антироссийские санкции, если предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа закончатся неудачей. Об этом заявил американский лидер в эфире радиостанции Fox News.

«Последствия будут очень серьезными», – заявил он.

Трамп 13 августа предупреждал, что Москва столкнется с серьезными мерами со стороны Вашингтона, если во время саммита на Аляске не будут достигнуты договоренности по Украине.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп не хочет вводить новые антироссийские санкции. По ее словам, у американского главы есть множество инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что рассчитывает на дипломатию и переговоры при урегулировании российско-украинского конфликта.

15 августа в Анкоридже на Аляске пройдет саммит Путина и Трампа. По данным CNN, местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

