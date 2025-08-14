В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые антироссийские санкции. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.
По ее словам, у американского главы есть множество инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что рассчитывает на дипломатию и переговоры при урегулировании российско-украинского конфликта.
15 августа в Анкоридже на Аляске пройдет саммит российского президента Владимира Путина и Трампа. По данным CNN, местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон. 13 августа Трамп предупреждал, что Москва столкнется с серьезными мерами со стороны Вашингтона, если во время саммита на Аляске не будут достигнуты договоренности по Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что встреча президентов начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск) с беседы тет-а-тет. После они продолжат переговоры в составе делегаций за рабочим завтраком и проведут совместную пресс-конференцию для СМИ.
В состав российской делегации вошли Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.