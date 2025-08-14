Спецборт Ил-96 вылетел из «Внуково» на Аляску
Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из московского аэропорта «Внуково» и направляется на американскую военную базу Элмендорф-Ричардсон, которая расположена в Анкоридже на Аляске. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Лайнер вылетел из «Внуково» в 07:50 мск. Расчетное время прибытия борта составляет 06:43 15 августа по местному времени (19:43 мск).
ТАСС пишет, что в самолете может находиться одна из передовых групп, которая занимается подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
15 августа в Анкоридже на Аляске состоится саммит Путина и Трампа. CNN со ссылкой на источники сообщал, что местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон.
Помощник российского главы Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов начнется примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск) с беседы тет-а-тет. После они продолжат переговоры в составе делегаций за рабочим завтраком, а затем проведут совместную пресс-конференцию для СМИ. В российскую делегацию включены Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.