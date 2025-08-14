Спецборт Ил-96 вылетел из «Внуково» на Аляску

Помощник российского главы Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов начнется примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск) с беседы тет-а-тет. После они продолжат переговоры в составе делегаций за рабочим завтраком, а затем проведут совместную пресс-конференцию для СМИ. В российскую делегацию включены Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.