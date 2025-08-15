Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1300 заключенных

В июне заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул написал, что в Белоруссии освободили 16 заключенных. Тогда же, после встречи Лукашенко и Келлога, стало известно, что из тюрьмы был освобожден оппозиционер Сергей Тихановский, который был в заключении в течение пяти лет. По словам Коула, заключенные были «в восторге», когда узнали об окончании наказания, так как сначала не знали, куда их везут.