Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1300 заключенных
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил освобождение 1300 заключенных.
Он также назвал диалог с коллегой из Белоруссии «очень хорошим». Президент объяснил, что целью звонка было «поблагодарить его за освобождение 16 заключенных».
В июне заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул написал, что в Белоруссии освободили 16 заключенных. Тогда же, после встречи Лукашенко и Келлога, стало известно, что из тюрьмы был освобожден оппозиционер Сергей Тихановский, который был в заключении в течение пяти лет. По словам Коула, заключенные были «в восторге», когда узнали об окончании наказания, так как сначала не знали, куда их везут.
15 августа Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что президенты провели разговор по телефону. Трамп отметил, что в будущем с нетерпением ждет личной встречи с Лукашенко.