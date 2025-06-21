Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника Трампа
В Белоруссии освобождены 14 заключенных, сообщил в X заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул.
В тот же день стало известно, что после пяти лет тюрьмы в республике освободили оппозиционера Сергея Тихановского. Это произошло в день встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с Келлогом.
«Сильное лидерство президента [США Дональда] Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Белоруссии сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь – они остаются настоящим другом и союзником», – написал Коул.
По его словам, заключенные не знали, куда их везут, и были «в восторге», когда узнали о своем освобождении.
«Момент, который я особенно запомнил: это когда по одной из проселочных дорог подъехал фургон с этими 14 людьми, которых мы сопровождали. Я открыл дверь, и все они сидели с опущенными головами. Они не понимали, что происходит», – сказал заместитель Келлога в опубликованном видео.