Белоруссия освободила 14 заключенных после визита спецпосланника Трампа

«Момент, который я особенно запомнил: это когда по одной из проселочных дорог подъехал фургон с этими 14 людьми, которых мы сопровождали. Я открыл дверь, и все они сидели с опущенными головами. Они не понимали, что происходит», – сказал заместитель Келлога в опубликованном видео.