Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу
После пяти лет заключения освобожден белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, передает Telegram-канал «Наша Ніва».
Кадры его освобождения также опубликовала жена оппозиционера Светлана Тихановская.
«Это стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога», – пишет «Наша Ніва».
Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему отказали. После этого его жена стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Во время предвыборной кампании в мае 2020 г. Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции во время пикета в Гродно. Тихановская в итоге смогла принять участие в выборах, она набрала около 10% голосов избирателей.
В апреле 2021 г. СК завершил расследование дела в отношении оппозиционера. Тихановскому, а также Артему Сакову и Дмитрию Попову инкриминированы организация массовых беспорядков на территории республики в 2020 г., распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, а также угрозы в адрес председателя ЦИК республики.