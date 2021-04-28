Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

СК Белоруссии завершил расследование дела Тихановского

Ведомости

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование дела в отношении Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата от оппозиции в президенты республики Светланы Тихановской. Оно передано прокурору для направления в суд, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Уголовное дело передано прокурору для направления в суд», — цитирует агентство пресс-службу СК.

Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается, отметили в ведомстве, уточнив, что в качестве обвиняемых по этому делу проходят шесть человек. Сергею Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову инкриминированы организация массовых беспорядков на территории республики в 2020 г., распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, а также угрозы в адрес председателя ЦИК республики.

Кроме того, СК уточняет, что Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. А Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу — разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц, а также организация массовых беспорядков.

Блогер Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему отказали. После этого его жена Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Позднее, во время предвыборной кампании в мае 2020 г., Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции во время пикета в Гродно. Тихановская в итоге смогла принять участие в выборах, она набрала около 10% голосов избирателей.

Ранее по теме: СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных