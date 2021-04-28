СК Белоруссии завершил расследование дела Тихановского
Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование дела в отношении Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата от оппозиции в президенты республики Светланы Тихановской. Оно передано прокурору для направления в суд, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Уголовное дело передано прокурору для направления в суд», — цитирует агентство пресс-службу СК.
Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается, отметили в ведомстве, уточнив, что в качестве обвиняемых по этому делу проходят шесть человек. Сергею Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову инкриминированы организация массовых беспорядков на территории республики в 2020 г., распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, а также угрозы в адрес председателя ЦИК республики.
Кроме того, СК уточняет, что Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. А Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу — разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц, а также организация массовых беспорядков.
Блогер Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему отказали. После этого его жена Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Позднее, во время предвыборной кампании в мае 2020 г., Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции во время пикета в Гродно. Тихановская в итоге смогла принять участие в выборах, она набрала около 10% голосов избирателей.