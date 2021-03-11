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СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской

Ведомости

Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому и лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение в организации массовых беспорядков, воспрепятствовании работы ЦИК и других преступлениях. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) Белоруссии.

Дело возбуждено по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Статкевич и Тихановский «активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период», а последний через свой Youtube-канал «Страна для жизни» и одноименный телеграм-канал призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также «разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности». Тихановскому грозит до 15 лет лишения свободы.

«Десятки человек различных возрастных групп, воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность, принимали активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок», — подчеркнули в белорусском СК. Там добавили, что Тихановский в мае 2020 г. «воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем угроз в адрес Председателя комиссии Лидии Ермошиной».

«В мае прошлого года в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей, незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти», — сообщили в СК.

Блогер Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему отказали. После этого его жена Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Позднее, во время предвыборной кампании, в мае 2020 г., Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции во время пикета в Гродно. Тихановская в итоге смогла принять участие в выборах.

Согласно официальной статистике белорусского ЦИК, 9 августа прошлого года за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. После этого в стране начались полугодичные акции протеста, продолжавшиеся вплоть до февраля 2021 г. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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