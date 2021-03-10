Глава КГБ Белоруссии назвал три сценария возможных протестов в марте

«Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями», — сказал Тертель. Второй сценарий подразумевает заявку на проведение акции на площади Бангалор, которая также подразумевает продолжение уже в виде несанкционированного вывода людей на улицы в центре Минска.