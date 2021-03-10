Глава КГБ Белоруссии назвал три сценария возможных протестов в марте
У оппозиции есть три сценария несанкционированных протестных акций, намеченных примерно на 25-27 марта, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.
«Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями», — сказал Тертель. Второй сценарий подразумевает заявку на проведение акции на площади Бангалор, которая также подразумевает продолжение уже в виде несанкционированного вывода людей на улицы в центре Минска.
«Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», — — заключил Тертель.
Он добавил, что организационная составляющая исходит из нескольких «политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы». «Основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот (конца марта. — прим. ред.) период», — сказал Тертель.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 г. выборов президента в стране начались массовые акции протеста, включавшие столкновения с силовиками, длившиеся более пяти месяцев. По заявлению главы КГБ страны Ивана Тертеля, они сошли «на нет» к февралю 2021 г., в конце того же месяца это признала и находящаяся в эмиграции Тихановская.
Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.