Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Глава КГБ Белоруссии назвал три сценария возможных протестов в марте

Ведомости

У оппозиции есть три сценария несанкционированных протестных акций, намеченных примерно на 25-27 марта, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

«Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями», — сказал Тертель. Второй сценарий подразумевает заявку на проведение акции на площади Бангалор, которая также подразумевает продолжение уже в виде несанкционированного вывода людей на улицы в центре Минска.

«Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», — — заключил Тертель.

Он добавил, что организационная составляющая исходит из нескольких «политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы». «Основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот (конца марта. — прим. ред.) период», — сказал Тертель.

Ранее по теме: В Белоруссии продлили арест оппозиционерке Колесниковой до 8 мая

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 г. выборов президента в стране начались массовые акции протеста, включавшие столкновения с силовиками, длившиеся более пяти месяцев. По заявлению главы КГБ страны Ивана Тертеля, они сошли «на нет» к февралю 2021 г., в конце того же месяца это признала и находящаяся в эмиграции Тихановская.

Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных