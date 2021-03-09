В Белоруссии продлили арест оппозиционерке Колесниковой до 8 мая
В Белоруссии продлен арест члена президиума координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой, она останется под стражей до 8 мая, сообщили в пресс-службе бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.
Колесникову арестовали 9 сентября 2020 г. Ее обвиняют в призывах через СМИ и интернет к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Наказание за данное преступление составляет от 2 до 5 лет лишения свободы.
Кроме Колесниковой под стражей находятся член координационного совета оппозиции Максим Знак и адвокат Бабарико Илья Салей.
Координационный совет оппозиции был создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для обеспечения трансфера власти в республике. Сама Тихановская на данный момент находится за границей.