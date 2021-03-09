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В Белоруссии продлили арест оппозиционерке Колесниковой до 8 мая

Ведомости

В Белоруссии продлен арест члена президиума координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой, она останется под стражей до 8 мая, сообщили в пресс-службе бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.

Колесникову арестовали 9 сентября 2020 г. Ее обвиняют в призывах через СМИ и интернет к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Наказание за данное преступление составляет от 2 до 5 лет лишения свободы.

Кроме Колесниковой под стражей находятся член координационного совета оппозиции Максим Знак и адвокат Бабарико Илья Салей.

Координационный совет оппозиции был создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для обеспечения трансфера власти в республике. Сама Тихановская на данный момент находится за границей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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