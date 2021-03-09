В Белоруссии продлили арест оппозиционерке Колесниковой до 8 мая

Колесникову арестовали 9 сентября 2020 г. Ее обвиняют в призывах через СМИ и интернет к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Наказание за данное преступление составляет от 2 до 5 лет лишения свободы.