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Посол России объяснил отказ от переговоров с белорусской оппозицией

Ведомости

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отказался от переговоров с белорусской оппозицией, потому что российские дипломаты не готовы вести разговор с силами, нацеленными на «подрыв государственных устоев».

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев республики Беларусь», — сказал Мезенцев в интервью РБК. По его словам, представители белорусской оппозиции направили ему просьбу о встрече, предметом которой обозначались в том числе направления взаимодействия координационного совета с Россией.

Посол отметил, что не понимает суть и организационную форму координационного совета белорусской оппозиции. По его словам, «это люди, которых никто никогда не выбирал». Мезенцев также сравнил совет с обществами филателистов, нумизматов и болельщиков. «Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — резюмировал Мезенцев.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт с Кремлем, но ее проигнорировали. В декабре 2020 г. ее старший политический советник Александр Добровольский заявил, что у штаба оппозиции были неофициальные контакты с Кремлем, но «не с самым высоким уровнем». В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что контактов с Тихановской не имели.

На президентских выборах в прошлом году президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и возглавила координационный совет белорусской оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.

Ранее по теме: Тихановская рассказала о неудачных попытках выйти на связь с Кремлем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных