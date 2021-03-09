Посол России объяснил отказ от переговоров с белорусской оппозицией

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт с Кремлем, но ее проигнорировали. В декабре 2020 г. ее старший политический советник Александр Добровольский заявил, что у штаба оппозиции были неофициальные контакты с Кремлем, но «не с самым высоким уровнем». В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что контактов с Тихановской не имели.