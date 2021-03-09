Посол России объяснил отказ от переговоров с белорусской оппозицией
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отказался от переговоров с белорусской оппозицией, потому что российские дипломаты не готовы вести разговор с силами, нацеленными на «подрыв государственных устоев».
«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев республики Беларусь», — сказал Мезенцев в интервью РБК. По его словам, представители белорусской оппозиции направили ему просьбу о встрече, предметом которой обозначались в том числе направления взаимодействия координационного совета с Россией.
Посол отметил, что не понимает суть и организационную форму координационного совета белорусской оппозиции. По его словам, «это люди, которых никто никогда не выбирал». Мезенцев также сравнил совет с обществами филателистов, нумизматов и болельщиков. «Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — резюмировал Мезенцев.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт с Кремлем, но ее проигнорировали. В декабре 2020 г. ее старший политический советник Александр Добровольский заявил, что у штаба оппозиции были неофициальные контакты с Кремлем, но «не с самым высоким уровнем». В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что контактов с Тихановской не имели.
На президентских выборах в прошлом году президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и возглавила координационный совет белорусской оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.