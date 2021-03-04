Тихановская рассказала о неудачных попытках выйти на связь с Кремлем
Белорусская оппозиция пыталась выйти на контакт с Кремлем, но ее проигнорировали, заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.
«В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил», — сказала Тихановская, не указав времени, когда совершались эти попытки.
В декабре 2020 г. старший политический советник Тихановской Александр Добровольский заявил, что у ее штаба были неофициальные контакты с Кремлем, но «не с самым высоким уровнем». Это, по его словам, были эксперты и люди, способные влиять на принятие решений. В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что контактов с Тихановской не имели.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались массовые акции протеста, включавшие столкновения с силовиками, длившиеся более пяти месяцев. По заявлению главы КГБ страны Ивана Тертеля, они сошли «на нет» к февралю 2021 г., в конце того же месяца это признала и находящаяся в эмиграции Тихановская.
Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.