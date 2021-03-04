Тихановская рассказала о неудачных попытках выйти на связь с Кремлем

В декабре 2020 г. старший политический советник Тихановской Александр Добровольский заявил, что у ее штаба были неофициальные контакты с Кремлем, но «не с самым высоким уровнем». Это, по его словам, были эксперты и люди, способные влиять на принятие решений. В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что контактов с Тихановской не имели.