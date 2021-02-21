Тихановская заявила, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»
Белорусская оппозиция «потеряла улицы», заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps.
«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих, у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — заявила она.
Тихановская добавила, что выступающие против действующей власти белорусы устали и боятся. В то же время, оппозиция работает над созданием структур для будущей борьбы и планирует подвергать власти постоянному давлению, пока люди не будут готовы вновь выйти на улицу, отметила она. Тихановская считает, что это может произойти уже весной.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов. Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.