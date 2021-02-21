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Тихановская заявила, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»

Ведомости

Белорусская оппозиция «потеряла улицы», заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих, у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — заявила она.

Тихановская добавила, что выступающие против действующей власти белорусы устали и боятся. В то же время, оппозиция работает над созданием структур для будущей борьбы и планирует подвергать власти постоянному давлению, пока люди не будут готовы вновь выйти на улицу, отметила она. Тихановская считает, что это может произойти уже весной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов. Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

Ранее по теме: Александр Лукашенко обещает принять новую конституцию Белоруссии в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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