Александр Лукашенко обещает принять новую конституцию Белоруссии в 2022 году

В новой конституции, по словам Лукашенко, будут перераспределены властные полномочия, поскольку нынешние президентские полномочия «тяжелы для одного человека», однако, как это будет сделано, он не сказал. Лукашенко выступил и за развитие партийной системы – в Белоруссии подавляющее большинство депутатов парламента беспартийные. Однако и тут он призвал не торопиться и не упрощать правила регистрации партий. Условиями своего ухода с должности президента, если на выборах победят «не те», он назвал отсутствие протестов и полную безопасность делегатов собрания, т. е. своих сторонников.