Александр Лукашенко обещает принять новую конституцию Белоруссии в 2022 году

Александр Лукашенко обещает принять новую конституцию Белоруссии в 2022 годуНо это может не означать досрочных выборов президента
Референдум по новой конституции Белоруссии может состоятся «как минимум» в начале 2020 г., заявил 11 февраля белорусский президент, выступая на VI Всебелорусском народном собрании – собираемом раз в пять лет форуме чиновников, депутатов всех уровней и общественности.
В новой конституции, по словам Лукашенко, будут перераспределены властные полномочия, поскольку нынешние президентские полномочия «тяжелы для одного человека», однако, как это будет сделано, он не сказал. Лукашенко выступил и за развитие партийной системы – в Белоруссии подавляющее большинство депутатов парламента беспартийные. Однако и тут он призвал не торопиться и не упрощать правила регистрации партий. Условиями своего ухода с должности президента, если на выборах победят «не те», он назвал отсутствие протестов и полную безопасность делегатов собрания, т. е. своих сторонников.
После выборов президента Белоруссии в августе 2020 г., на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80%, в стране начались протесты. Занявшая официально 2-е место кандидат в президенты Светлана Тихановская и другие оппозиционеры ведут борьбу с режимом Лукашенко, опираясь на поддержку стран ЕС. К настоящему времени жестко подавляемые протесты утратили массовый характер, который они имели в конце лета и осенью 2020 г.