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Александр Лукашенко обещает принять новую конституцию Белоруссии в 2022 году

Но это может не означать досрочных выборов президента
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Andrei Stasevich / Pool Photo via AP

Референдум по новой конституции Белоруссии может состоятся «как минимум» в начале 2020 г., заявил 11 февраля белорусский президент, выступая на VI Всебелорусском народном собрании – собираемом раз в пять лет форуме чиновников, депутатов всех уровней и общественности.

В новой конституции, по словам Лукашенко, будут перераспределены властные полномочия, поскольку нынешние президентские полномочия «тяжелы для одного человека», однако, как это будет сделано, он не сказал. Лукашенко выступил и за развитие партийной системы – в Белоруссии подавляющее большинство депутатов парламента беспартийные. Однако и тут он призвал не торопиться и не упрощать правила регистрации партий. Условиями своего ухода с должности президента, если на выборах победят «не те», он назвал отсутствие протестов и полную безопасность делегатов собрания, т. е. своих сторонников.

После выборов президента Белоруссии в августе 2020 г., на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80%, в стране начались протесты. Занявшая официально 2-е место кандидат в президенты Светлана Тихановская и другие оппозиционеры ведут борьбу с режимом Лукашенко, опираясь на поддержку стран ЕС. К настоящему времени жестко подавляемые протесты утратили массовый характер, который они имели в конце лета и осенью 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных