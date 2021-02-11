Лукашенко назвал условия своего ухода из власти

Ранее Лукашенко заявил, что не держится за власть. При этом он не обозначил точные сроки завершения своего президентства. Внезапный уход он исключил и сказал, что сделает это добровольно «когда надо». Глава республики подчеркнул, что не пойдет на то, «чтобы бросить людей и уйти».