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Лукашенко назвал условия своего ухода из власти

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов.

«Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнения. Это главное условие», — сказал он на выступлении, трансляцию которого вел телеканал «Беларусь 1».

Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников. Глава государства отметил, что для реализации этой идеи предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. 

«Вся власть будет у Всенародного собрания. У вас. Даже без меня», — резюмировал он.

Ранее Лукашенко заявил, что не держится за власть. При этом он не обозначил точные сроки завершения своего президентства. Внезапный уход он исключил и сказал, что сделает это добровольно «когда надо». Глава республики подчеркнул, что не пойдет на то, «чтобы бросить людей и уйти».

Вопрос об отставке Лукашенко стал комментировать после выборов, состоявшихся 9 августа 2020 г. Официально он набрал на них 80,08% голосов избирателей, однако глава оппозиции Светлана Тихановская и ее сторонники назвали результаты сфальсифицированными. Эту позицию поддержали страны Запада. Они призвали Белоруссию провести новые выборы.

Ранее по теме: Лукашенко пообещал уйти в отставку «когда надо»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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