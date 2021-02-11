Лукашенко назвал условия своего ухода из власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что главным условием его ухода из власти является мир и порядок в стране, а также отсутствие протестов.
«Главное мое условие исхода из власти — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнения. Это главное условие», — сказал он на выступлении, трансляцию которого вел телеканал «Беларусь 1».
Дополнительным условием Лукашенко назвал гарантию того, что после его ухода с поста президента «ни один волос не упадет» с головы его сторонников. Глава государства отметил, что для реализации этой идеи предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.
«Вся власть будет у Всенародного собрания. У вас. Даже без меня», — резюмировал он.
Ранее Лукашенко заявил, что не держится за власть. При этом он не обозначил точные сроки завершения своего президентства. Внезапный уход он исключил и сказал, что сделает это добровольно «когда надо». Глава республики подчеркнул, что не пойдет на то, «чтобы бросить людей и уйти».
Вопрос об отставке Лукашенко стал комментировать после выборов, состоявшихся 9 августа 2020 г. Официально он набрал на них 80,08% голосов избирателей, однако глава оппозиции Светлана Тихановская и ее сторонники назвали результаты сфальсифицированными. Эту позицию поддержали страны Запада. Они призвали Белоруссию провести новые выборы.